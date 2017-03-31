鴿笭文化季登場 賽鴿開籠起飛
嘉義縣義竹鄉傳統民俗「背粉鳥笭」（賽鴿笭）活動，今天由縣長張花冠等人開籠起飛，鴿笭在空中發出的嗡嗡聲，為1個月的鴿笭季揭開序幕。
張花冠表示，早期農村休閒娛樂不多，村民在農忙期過後，會養鴿子來比賽；義竹地區傳統的「賽鴿笭」，就是由村民讓鴿子背上會發出聲響的木笭來比賽。
她說，鴿笭有大小之分，長度7吋至9吋不等，各村之間互相比賽，約經過1個月之後，以飛回來的鴿子多寡來確定名次，是一項相當有趣的地方文化，也是村與村之間增進情感交流的活動。
張花冠指出，義竹地區鴿笭賽發展出許多有意思的俚語，例如：「不怕沒得吃、也不怕沒得穿，只怕鴿子不會背笭」、「鴿子若飛高高，生兒子就會中狀元；鴿子若飛低低，生女兒就會嫁給好人家」。
今天的開籠儀式，由張花冠、義竹鄉長顏蔡淑惠、縣議員黃金茂、蔡瑋傑等人一同掀開鴿籠，並邀請鴿笭工藝師謝榮哲現場製作，再交由學童彩繪鴿笭。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。