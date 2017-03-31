鴿笭文化季登場 賽鴿開籠起飛

嘉義縣義竹鄉傳統民俗「賽鴿笭」活動，31日由縣長張花冠（前右2）等人開籠起飛，為1個月的鴿笭季揭開序幕。（縣府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月31日

嘉義縣義竹鄉傳統民俗「賽鴿笭」活動，31日由縣長張花冠（前右2）等人開籠起飛，為1個月的鴿笭季揭開序幕。（縣府提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月31日

嘉義縣義竹鄉傳統民俗「背粉鳥笭」（賽鴿笭）活動，今天由縣長張花冠等人開籠起飛，鴿笭在空中發出的嗡嗡聲，為1個月的鴿笭季揭開序幕。

張花冠表示，早期農村休閒娛樂不多，村民在農忙期過後，會養鴿子來比賽；義竹地區傳統的「賽鴿笭」，就是由村民讓鴿子背上會發出聲響的木笭來比賽。

她說，鴿笭有大小之分，長度7吋至9吋不等，各村之間互相比賽，約經過1個月之後，以飛回來的鴿子多寡來確定名次，是一項相當有趣的地方文化，也是村與村之間增進情感交流的活動。

張花冠指出，義竹地區鴿笭賽發展出許多有意思的俚語，例如：「不怕沒得吃、也不怕沒得穿，只怕鴿子不會背笭」、「鴿子若飛高高，生兒子就會中狀元；鴿子若飛低低，生女兒就會嫁給好人家」。

今天的開籠儀式，由張花冠、義竹鄉長顏蔡淑惠、縣議員黃金茂、蔡瑋傑等人一同掀開鴿籠，並邀請鴿笭工藝師謝榮哲現場製作，再交由學童彩繪鴿笭。1060331

(中央社)