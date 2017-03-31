大數據辦案 打擊犯罪新趨勢

掌握「大數據」已經成為當今各項領域的新趨勢，警察大學校長刁建生（圖）31日在一項論壇中表示，大數據將帶動警用科技的發展及創新，提升共同合作打擊犯罪成效。（警大提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月31日

中央警察大學與中華民國刑事偵防協會31日共同舉辦「大數據思維與警務合作論壇」，邀請國內產官學界大數據學者專家，透過發表論文與焦點座談，希望推動新型警察學術研究趨向。（警大提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 106年3月31日

掌握「大數據」已經成為當今各項領域的新趨勢，警察大學校長刁建生今天在一項論壇中表示，大數據將帶動警用科技的發展及創新，提升共同合作打擊犯罪成效。

近幾年來，「大數據」普遍運用在商業、管理與科技研發，從「資料探勘」中掌握「大數據」，更可以從數據中提前抽絲剝繭，研擬出顧客端的所需；而這項趨勢，也擴大到打擊與預防犯罪的領域中。

中央警察大學與中華民國刑事偵防協會今天共同舉辦「大數據思維與警務合作論壇」，邀請國內產官學界大數據學者專家，透過發表論文與焦點座談，藉此創造產官學研合作平台，希望推動新型警察學術研究趨向，有效預防與打擊各種新興犯罪。

內政部次長邱昌嶽主持會議，台北醫學大學管理學院院長謝邦昌等數十位學者也發表「大數據在警務之應用」等相關文章，希望帶動警用科技，推動警務合作，提升共同打擊犯罪成效。

警察大學校長刁建生表示，因應新科技時代的來臨，世界各國已全面運用大數據做為治理與解決問題之道，尤其因應日新月益的犯罪手法，警察機關對於大數據的理論與實務整合，必須要與時俱進。

刁建生提到，面對新型態網路犯罪時，經常陷入偵辦瓶頸，所以借助科技的力量，將大數據思維運用於警政工作，發展警政「巨量資料分析」，將是往後的重點趨勢，相信對提升共同合作打擊犯罪有顯著的成效。

大數據（Big data）源自於全面累積並儲存各類資料的作法，透過資料探勘（Data mining）技術，從中擷取有用資訊的一種科學與工程；這項議題從2012年，由美國政府開啟「大數據研究與發展計畫」以來，被視為進入大數據時代最具指標性事件。1060331

(中央社)