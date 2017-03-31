平價航空初體驗 蔡其昌：很舒服

立法院副院長蔡其昌31日搭乘台灣虎航自台中直飛澳門，首次平價航空初體驗，蔡其昌表示，平價航空很舒服，和一般航空沒有不一樣，未來將持續爭取新航線。中央社記者郝雪卿攝 106年3月31日

立法院副院長蔡其昌今天搭乘台灣虎航自台中直飛澳門，首次平價航空初體驗，蔡其昌表示，平價航空很舒服，和一般航空沒有不一樣，未來將持續爭取新航線。

台灣虎航加入台中國際機場，首航在29日啟航，開啟台中、澳門定期航線，蔡其昌今天受邀擔任嘉賓，體驗搭乘平價航空。

蔡其昌表示，他平常搭乘飛機都在休息、睡覺，搭乘平價航空對他沒有差別，但喜歡看電影的他，因飛機上沒有提供，這是唯一不一樣的地方。

蔡其昌指出，很開心又有一家平價航空加入清泉崗機場，中部有潛力，除有產業當基礎外，還有廣大的消費人口，台中機場今年升級國際機場，投入大筆資金，在航廈的整建及設備的提升，讓機場運載量上升，對中部旅客、鄉親都有很大幫助。

蔡其昌強調，搭配台中市政府「中進中出」以及新南向政策，將努力爭取越南、泰國、馬來西亞旅客來台，讓他們知道台灣不只有台北，中部地區擁有許多美景，深具觀光價值。1060331

(中央社)