高師大校園涉殺人 男跑到後山輕生

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高雄師範大學燕巢校區今天發生一起凶殺案，犯嫌賴姓男子涉殺害校方外包江姓女清潔工後逃逸，警方動員循線到校園後山搜山，找到疑服毒仍有生命徵象的賴男，緊急送醫。

高雄市警察局岡山分局初步調查，江女在校區擔任外包清潔工，上午7時左右被發現頸部被割陳屍在校內清潔工作站，查出賴男涉案，但他涉嫌犯案後逃逸。

警方與警消獲報循線到校園後山搜山，在一處山坡找到疑似畏罪喝農藥輕生的賴男，緊急救護運下山送醫。警方初步調查疑因是財務糾紛，進一步調查賴男涉嫌行凶動機。

警方呼籲，勇敢求救並非弱者，自殺不能解決問題，若遇人生瓶頸，可打生命線專線1995尋求協助，生命一定可以找到出口。1060331

(中央社)