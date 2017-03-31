慶兒童節 南投表揚百名模範兒童

南投縣政府31日表揚模範兒童，除鼓勵及肯定他們多元學習、熱心助人表現，也盼激勵其他學童見賢思齊。副縣長陳正昇（前中）主持並頒獎。（縣府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年3月31日

南投縣政府今天表揚模範兒童，除鼓勵及肯定他們多元學習、熱心助人表現，也盼激勵其他學童見賢思齊，培養能力回饋社會。

慶祝兒童節，南投縣政府今天舉行模範兒童表揚大會，由副縣長陳正昇主持，表揚157名模範兒童、4名總統教育獎入選學生、3名慈孝家庭楷模，場面熱鬧溫馨，會中穿插口琴、合唱、排笛、武術等表演，午餐完畢，師長也帶學童參觀恐龍樂園展，歡度兒童佳節。

陳正昇說，157名領獎的模範兒童表現優異、品學兼優，體育及才藝也有傑出表現，是其他學生學習模範；4名總統教育獎入選學生、3名慈孝家庭楷模不僅孝行感人，學業與品格優秀，在校更熱心助人、謙恭有禮，並保持正向積極心態，值得效法學習。

入選總統教育獎的草屯國小學生許旭東照顧患漸凍人症父親，幫忙餵藥、沐浴更衣、洗衣整理家務，在校功課仍保持優秀、熱心助人；獲模範兒童的大鞍國小學生曾裎捷，學業及體育優秀，也幫忙母親照顧妹妹，在校也熱心指導同學，是校內模範。

福龜國小劉芊妤是校園特色解說員，也是學校圖書館小天使，熱心服務，她參加中文寫作、客語朗讀、英語朗讀曾獲優秀成績；南投國小學生吳佩珊曾獲南投縣閩南語朗讀賽冠軍，也參加排笛和烏克麗麗社團，表現亮眼、成績優秀，並擔任幹部為師生服務。1060331

(中央社)