萬安40號演習13日舉行 竹南警召開協調會

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萬安40號演習將於4月13日下午1點30分實施，竹南警分局召開演習協調會。（黎薇翻攝）

中部地區2017年軍民聯合防空(萬安40號)演習將於4月13日下午1點30分實施防空警報發放，為期30分鐘，民眾應迅速關閉門窗、切斷爐火、電源避難，行駛中車輛應立即靠邊疏散停放，請民眾配合。

為了讓演習順利進行，竹南警分局召開萬安40號演習協調會，邀請竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉公所、臺灣菸酒公賣局竹南啤酒廠、群創科技公司、年興紡織廠、竹南焚化廠、國道公路警察局第二警察隊、鐵路警察局、信和有線電視公司、天聲廣播電台、竹南國中、竹南高中等單位與會，協調萬安演習相關事宜。

萬安40號演習防空警報發放作業將於下午1點30分發放緊急警報，發放音符為1長音、2短音，長音15秒短音5秒間隔5秒連續3次，共計115秒。下午2點發放解除警報，發放音符為1長音90秒(即1分半鐘之長音警報音符)。

警方提醒，下午1點30分警報發放後，民眾應迅速關閉門窗、切斷爐火、電源迅速避難，街道行人旅客應進入街道兩旁就近避難所，道路行駛中的車輛應立即靠邊疏散停放。

下午2點發放解除警報後就可恢復原有活動。執行任務的軍、憲、警、民防車輛及消防車、急病送醫、生育、郵電車輛，憑識別證(旗)或持有之識別標誌(證明文件)通行。

竹南警分局將於萬安演習當天派員警及民防義警擔任交通管制崗哨勤務人員，民眾需依指示進行，切勿於室外觀望徘徊，若經規勸仍未能配合實施疏散、避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制時，依據民防法第25條第2項可處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

(中時)