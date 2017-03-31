印尼詐騙案嫌15人遺送回國 檢方全數收押

我國刑事局與印尼雅加達警方日前共同偵破1多達54名嫌犯的詐騙集團及機房，其中台籍的魏姓嫌犯等15人，30日晚間被印尼政府遣送回台受審，新竹地檢署檢察官劉怡君今天偵訊後，認情結重大，將其中14人向法院聲押獲准，另名嫌犯則因案通緝，先行入監執行。

新竹地檢署指出，檢察官劉怡君日前指揮刑事局第8大隊第3隊（南部打擊中心）、新竹縣警察局，與印尼警方共同查獲魏姓等被告共15人，在印尼雅加達設立電信詐騙機房，並假冒大陸地區之郵政人員、公安及檢察官，發送群呼電話語音訊息，假藉民眾被冒名申請信用卡的方式詐騙民眾。

由於此件詐騙集團組織規模龐大，且已行騙多年，全案查獲大批個人資料，為調查是否有國人及此集團的其他共犯成員，檢方將所有涉嫌人員收押並擴大偵辦全案。

(中時)