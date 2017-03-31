太陽花學運22人全無罪 郝龍斌：社會將無寧日
3年前發生的「318太陽花學運」占領立法院案，台北地方法院今（31）日審結宣判，被依聚眾妨害公務首謀等罪名起訴的時代力量立委黃國昌、學運領袖林飛帆、陳為廷、魏揚、賴品妤、蔡丁貴等22人，全部獲判無罪。對此，國民黨副主席郝龍斌嘆道，若只要「公民都能不服從」，恐怕社會將無寧日。
太陽花學運22名被告今上午全獲判無罪，郝龍斌就於臉書表示，只能表達「尊重司法」，但強調此又是一個與社會觀感、法治觀念「不符」的判決。郝並接連問道，「為了我們的政治或政策理念，到底能夠逾越多少的法律界線？」「阻卻違法事由可以放寬到什麼地步？」他認為這些都會有後遺症產生。
郝龍斌進一步提到，擔心無罪判決已是我們法治教育的「地雷」，若占領立法院可以無罪，那同樣的，它日也能挑戰闖進總統府或國防部？當這樣的判決出爐，究竟會對法治教育和社會秩序，產生多少負面影響，現階段不得而知，但郝認為，「隨之而來的『模仿行動』，可能就此取得正當性。」
最後，郝龍斌透露，這樣的焦慮其身邊許多朋友都有，「當社會法治的那把尺可以這樣隨時移動，未來還有沒有可信任的共同規範？」他說學運人士宣稱要建立「有效的民主防衛機制」，但我們的「有效的法治守護機制」又在哪裡？
台北地院判決書指出，所謂公民不服從，有7個構成要件，包括，「抗議對象是與政府或公眾事務有關的重大違法或不義行為。」「須基於關切公共利益或公眾事務之目的為之。」「抗議行為須與抗議對象間具有可得認識之關聯性。」「須為公開及非暴力行為。」「適當性原則：即抗議手段須有助於訴求目的之達成。」「必要性原則：即無其他合法、有效的替代手段可資使用。」「狹義比例原則：即抗議行動所造成的危害須小於訴求目的所帶來的利益，且侷限於最小可能的限度。」
(中時電子報)
文章來源：郝龍斌臉書全文
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