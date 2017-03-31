廣州推動重大項目建設 總投資2381億
廣州市天河區30日舉行「攻城拔寨」加快推進重大項目建設工作會議，集中推進100個重大項目，總投資529.13億元人民幣，約2381億元新台幣。
《南方日報》31日報導，投資項目包含華南理工大學附屬天河醫院等14個奠基項目、廣州奧林匹克中學等38個開工項目、御銀科技園等11個竣工項目、酷窩眾創空間等17個入駐項目，以及百度（廣州）創新中心、長城資產大廈、山姆會員店、中德醫療產業總部等20個簽約項目。
其中，廣州奧林匹克中學、廣州中學（鳳凰校區）、執信中學天河校區、華工附屬天河醫院、天河區第一老人院、天河國際醫院項目等多個教育、醫療領域的重大項目引發市民關注。
(旺報)
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