謝金燕日夜守候 傳豬哥亮病情回穩
70歲綜藝天王豬哥亮罹患大腸癌末期，近日傳出病危入院，女兒謝金燕一直待在他身邊照顧，至今都未離開醫院，而另一個女兒謝金晶除了陪伴外，日前還特地南下祈求神明保佑，豬哥亮今日也傳出好消息，某位不具名台大醫院工作人員就透露，他這2天病情有回穩跡象。
豬哥亮病情眾說紛紜，繼傳出他無法自主呼吸，需靠呼吸器維生，遭到好友張威縯否認，直言「不太可能這樣」，今日再傳謝金燕已安排父親入住安寧病房4天，推測豬哥亮極可能是因宣傳電影太勞累，才拖垮健康。
然而據《自由時報》報導，醫院工作人員私下透露，其實豬哥亮並沒有入住安寧病房，還是留在原本病房，這2天病情也有回轉跡象，還可以跟醫護人員開小玩笑，意識清醒，但也有人認為是迴光返照。
(中時電子報)
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