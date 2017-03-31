謝金燕日夜守候 傳豬哥亮病情回穩

豬哥亮傳出病危，女兒謝金燕日夜守在病榻前陪伴。(本報系資料照)

謝金晶為父親，南下求神明保佑。(取自謝金晶臉書)

70歲綜藝天王豬哥亮罹患大腸癌末期，近日傳出病危入院，女兒謝金燕一直待在他身邊照顧，至今都未離開醫院，而另一個女兒謝金晶除了陪伴外，日前還特地南下祈求神明保佑，豬哥亮今日也傳出好消息，某位不具名台大醫院工作人員就透露，他這2天病情有回穩跡象。

豬哥亮病情眾說紛紜，繼傳出他無法自主呼吸，需靠呼吸器維生，遭到好友張威縯否認，直言「不太可能這樣」，今日再傳謝金燕已安排父親入住安寧病房4天，推測豬哥亮極可能是因宣傳電影太勞累，才拖垮健康。

然而據《自由時報》報導，醫院工作人員私下透露，其實豬哥亮並沒有入住安寧病房，還是留在原本病房，這2天病情也有回轉跡象，還可以跟醫護人員開小玩笑，意識清醒，但也有人認為是迴光返照。

(中時電子報)