車上音樂太大聲遭盤查 起獲大量K他命

警方查獲元嫌持有大量毒品。（王揚傑翻攝）

今（31）日凌晨4時許，新北市樹林警分局巡邏員警於樹林與迴龍交界處，發現1輛賓士轎車把音樂的音量開到震天價響，員警遂上前盤查，員警請駕駛29歲的元姓男子打開隨身背包供檢視，警方目視背包內有數十包咖啡包和1罐沖泡式奶茶罐，且奶茶罐裡是結晶體而不是粉狀物，經檢測為K他命毒品反應，警方遂將元嫌逮捕。

元嫌先辯稱咖啡包和奶茶罐是友人寄放，但因交代不出何人寄放，才坦承自己所有。偵訊後，警方依毒品危害防制條例將元嫌移送偵辦。

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(中時)