新航A Great Way to Fly旅行嘉年華 歡慶新航在臺50周年

新航旅行嘉年華歡慶在台50周年，台灣公司總經理劉家福（中）與自家空姐合影。（圖／新航提供）

新航旅行嘉年華體驗小小空姐。圖：新航提供

新加坡航空於3月31日至4月3日在臺北車站大廳舉辦「A Great Way to Fly 旅行嘉年華」，歡慶新航在臺灣服務屆滿50周年。除了推出熱門航點優惠票價，來到現場可以和新航空姐合影、兒童版新航空姐制服拍照留念、觀賞異國表演舞台活動等，旅展也推出旅行社與新航合作包裝的各種豐富超值旅遊產品。

3月31日起至4月3日，新航在臺北車站一樓大廳舉辦「A Great Way to Fly 旅行嘉年華」，於活動現場與新航空姐合照或在任一展示區拍照打卡上傳即可參加抽獎，有機會獲得新航臺北新加坡經濟艙來回機票一張。小朋友可換上兒童版新航空姐制服並與新航空姐合照，於每日上午11點現場開放報名，每場活動名額有限，額滿為止。歡迎身高介於100公分至140公分間的小朋友前來現場一圓小小空姐夢。

新航獎勵計劃KrisFlyer會員來到活動現場可兌換新航精美小禮。不管是現有會員或是活動現場新加入的會員都可以加碼抽獎活動，有機會贏得KrisFlyer新航獎勵計劃哩程5,000哩；每日兩名，共八名幸運得主。

嘉年華活動期間，新航針對熱門航點推出超值優惠票價，於2017年4月10日至9月30日之間從臺灣出發，飛往新加坡只要7,888元起，歐洲21,818元起、馬爾地夫26,958元或斯里蘭卡21,978元起，以及澳洲20,968元起。在2017年3月20日至4月3日之間購票且於2017年4月1日至9月30日之間完成旅行的新航獎勵計劃KrisFlyer會員即可參加抽獎，有機會獲得KrisFlyer哩程55,000哩，可以兌換臺北-新加坡商務艙來回機票一張。購買商務艙機票和新加入的會員還有兩倍中獎機會。

歡慶50周年，新航攜手旅遊業者推出特色旅遊產品，不管是富含文化和藝術的歐洲、絕美瑞士、浪漫海島、自然紐澳、熱情新加坡，或是配合50周年的頂級環遊世界50天，享受旅行就從搭乘新航出發的那一刻開始。

活動詳情請洽新航官網或致電新航客服中心(02) 2551-6655洽詢。

(工商)