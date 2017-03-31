從農運轉進教育 蔡培慧兩者不偏廢

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民進黨立委蔡培慧出身農運，這會期被安排到立法院教育及文化委員會，外界質疑是否能夠適任，蔡培慧說，她轉向推動偏鄉教育法與食農教育法，持續關心偏鄉與農業問題。

蔡培慧是新科立委，在黨團以資深制積分的計算下，即便是出身農運，但還是無法繼續留在監督農委會的經濟委員會，最終被安排到教育委員會。她說，當時心中難免沮喪，但是與其沮喪，不如想想自己能夠做些什麼，很快就調適好心情。

蔡培慧說，在教育委員會她有兩個方向，包括關注偏鄉教育，以及推動食農教育。

她說，偏遠地區的孩子成長過程中，受到的文化刺激與學校資源都比較不友善，趁著到教育委員會的機會，處理偏鄉教育法。

蔡培慧說，有很多偏鄉小孩擅長發展藝術、運動等專長，但政府卻常把資源都放在大學校。

她舉南投的旭光高中為例，在九二一大地震後發展空手道，已經拿到包括亞洲盃空手道賽8金7銀等很多好成績，2020東京奧運也將空手道納入正式項目，但是旭光高中學生，卻還是在拼貼地板上練習。

蔡培慧爭取應該給予合格的訓練場地，中央提撥經費新台幣3200萬元沒問題，但地方600多萬元配合款卻拿不出來，還有待協調。

在食農教育部分，蔡培慧希望建立城鄉共好的連結，食與農就是最好的連結，因此希望推動食農教育法。

她說，在地方注意到農業缺工、產銷食品加工等問題，在教育及文化委員會也可以透過科技部來研發，甚至可以找科技部談，中興新村高等科技園區應該納入農業創新整合、微型機械等。

蔡培慧說，到教育及文化委員會，不僅可以持續關注農委會，又可以處理偏鄉教育問題，目前為止，她都調適得很好，也會持續為偏鄉教育努力。1060331

(中央社)