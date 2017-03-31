陸客直逼最大客源 美服務業競吹華風
飯店客房服務提供稀飯與其他中式餐飲主食、賭場訓練員工華人禮數、餐廳、觀光景點與購物中心也紛紛將標示、菜單和資訊手冊翻譯成中文。
美聯社報導，美國餐旅服務業正加緊努力，要讓中國大陸觀光客更賓至如歸，因為他們很快就要超過英國與日本，成為美國最大海外觀光客源。
在紐約和洛杉磯這兩個典型觀光重鎮，相關的努力早已是老生常談。業界人士指出，現在就連諸如波士頓、拉斯維加斯、西雅圖與華府等規模較小城市，也在日益加強。
華府會展與旅遊組織「目的地DC」（Destination DC）執行長佛格森（Elliott Ferguson）說：「在為不同文化所作的努力上，美國人傳統上落後其他國際觀光地。」「我們有點以為可以一體適用。老實說，這樣就是不夠好客。」
「目的地DC」去年為當地企業推出「歡迎中國」（Welcome China）認證計畫。
上述城市與美國其他城巿的觀光協會最近紛紛推出活動，目的在促進會員飯店、餐廳與旅遊公司將中文和中國風俗更融入提供的服務中。
他們同時著手對大陸進行觀光行銷，並在大陸各大城市設分支辦公室以強化關係，也對潮人展開行銷。（譯者：中央社許湘欣）1060331
(中央社)
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