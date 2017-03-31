投資中國比重太高 柯文哲：分散是對的

台北市長柯文哲今天在台北與新德里產業布局論壇上大力促銷台北投資商機，他在論壇後表示，中國大陸占台灣對外投資的40%，比重太高，政府的分散政策是對的。

柯文哲是在產業布局論壇結束後，被問到有關政府的「新南向政策」時，做以上表示。

柯文哲指出，台灣不能把所有雞蛋放在同一個籃子裏，中國大陸占台灣對外投資的40%，「比重太高也是蠻危險的，分散投資的政策是對的」。

他說，根據統計，到印度投資的外資中，以台灣的經濟實力，不應該只排第40名，因此很重要的是如何鼓勵台商到印度投資，印度對台灣來說絕對是很大的新興市場。

在開幕致詞時，柯文哲也指出，台北雖然距離印度非常遠，但印度企業可以在台北找到非常好的機會，對企業未來的發展，台北是非常有潛力的投資地。

他又說，台北很適合人們訪問、居住，更適合企業來投資，台灣在全球已是很好的投資地點，但台北則是台灣最佳的投資地點。

簡報中，柯文哲也詳細介紹台北以資通訊和生物科技產業為主的產業現況與優勢，還有智慧城市、物聯網等豐富經驗可提供城市參考。

他強調，台北市將提供最佳的工業園區和的各項發展、人才訓練和一站式的服務，絕對是印度企業投資的最佳選擇。

受邀與會的北德里市長南葉爾（Sanjeev Nayyar）在致詞時則呼籲台北市與北德里，以及台灣與印度間的合作，坐而言不如起而行，呼籲雙方盡速行動展開合作，就能互蒙其利。

對印度業者問到台北希望參與印度智慧城市計畫，是否也願意帶來資金，台北市副市長林欽榮說，如果台北有這個機會參與印度的智慧城市計畫，當然會把資金帶到印度。

今天共有130位印度和台灣企業代表與會，台商代表以資通訊、物聯網、和網路業者為主，雙方都在這個論壇積極尋找合作機會。1060331

(中央社)