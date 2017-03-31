北京關燃煤廠 被批自己清潔讓別人髒

我要評比

北京最後一座燃煤電廠日前關停，官方號稱北京是中國大陸首個實現全部清潔能源發電的城市。但專家表示，北京大部分電力是從其他汙染嚴重地區的電廠輸入的。

根據大陸國家電力網，華能熱電廠燃煤機組18日停機備用，北京電業因此進入無煤時代。

不過，國家電力網也指出，北京是典型的資源輸入型城市，約60%的電、40%的成品油、100%的天然氣需外部供應。

以去年夏季為例，北京發電出力772.8萬千瓦，外受電力1310萬千瓦，外受電力比例達到63%，這意味著北京城每3盞電燈中幾乎有兩盞是由遠方的電點亮。

有能源專家認為，這樣的「綠能」城市只能算是一種「漂綠」（greenwash）。

英國金融時報報導，北京輸自外埠的電力中，大部分來自山西和內蒙古，經由河北的輸電線輸入北京。這3個省及自治區都擁有龐大的煤電裝機容量。

北京有害汙染物排放減少，包括粉塵、二氧化硫、重金屬，對北京居民有好處。但專家擔心，北京市關停燃煤電廠並不意味著排放總量下降。

此外，大陸發展清潔能源並非一帆風順，如何應對電量浪費是一大問題。

報導引述大陸國家電網的資料，由於輸電線路缺乏、電網容量不足導致無法併入電網而造成棄風和棄光，大陸浪費497億度的太陽能和風能發電量。

今年2月，在發現大量風電場完全沒有併入國家電網，所發電力無處可送之後，中國能源監管部門暫停對6個省所有新風電專案的審批。1060331

(中央社)