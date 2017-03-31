日本川崎C-2運輸機 將取代C-130

日本自製的川崎C-2中型運輸機，有極大的推力可以縮短起飛距離和增長航程。(圖/川崎公司)

日本防衛省宣布，日本川崎公司製作的新式中型軍用運輸機川崎C-2正式服役，第一個部署的地點在本州鳥取縣的美穗空軍基地。

俄國衛星網報導，日本航空自衛隊在美穗空軍基地進行正式的成軍儀式，表示這型運輸機正式撥交，未來更多數量的川崎C-2會派到各個基地。此型運輸機全長44公尺，可運載37噸的貨物，包括UH-60J直升機，或110名人員。

雖然川崎C-2屬中型，但是卻有極大推力的引擎，它2具GE的CF6-80C2K1F渦輪扇引擎(此型引擎也用於波音747、767客機之上)，總推力達到52噸，甚至比大陸的運20目前使用的4台引擎的總推力還高。使它的速度可達0.8馬赫，航程可達4600公里，還配有空中加油設備。

日本將它定位是長程島嶼運輸任務，預計這架飛機將取代早期的C-1運輸機和美製C-130運輸機。

(中時電子報)