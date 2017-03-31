營運困難！北捷108站快取寶 即日起停止服務

台北捷運快取寶取物櫃。（台北捷運公司提供）

台北捷運公司剛剛表示，已接獲「快取寶公司」通知，即日起停止108站訂取貨服務，後續將終止契約、沒收履約保證金，廠商則需依照契約將機台撤離車站，回復並返還場地。

3月中旬，快取寶驚爆財務危機，負責人孫岳澤與妻子已遭爆已連夜出境，但經營團隊仍在臉書粉絲團PO文表示，有關孫岳澤個人財務處理方式為其個人行為，與快取寶無關，團隊也用心維護消費者權益不受影響，正常出貨。

3月23日，因快取寶負責人孫岳澤涉嫌非法吸金倒債上百億，檢調搜索6處地點，帶回帳冊、珠寶首飾等動產。同日下午，10餘名被害人到地檢署控告孫岳澤及李欣潔夫妻等6人印製假股票涉嫌偽造有價證券、詐欺罪，檢方朝非法吸金、詐欺等罪嫌偵辦。

快取寶稍後並在臉書發表中止營運聲明，全文如下：

衷心感謝您一路來的支持與鼓勵。快取寶致力帶給台灣民眾新型態的便利購物體驗，為消費者打造彈性自主的櫃取服務，也期望縮短物流最後一哩路，減少送貨員與超商員工朋友的辛勞。我們更堅持生鮮冷鏈的恆溫配送品質與食品安全，阿旺獅食品廠是台北市第一家取得冷凍食品加工執照的食品廠，並通過HACCP及ISO22000食品安全認證。

經過一年多來的努力，已初見成果，正尋思持續優化服務同時，卻突逢劇變，已造成快取寶營運上困難，團隊這段時間竭盡所有努力，希望能夠穩住公司，繼續提供各項服務。

但事與願違，公司面臨的問題已超出管理團隊能夠負擔的範圍之外，非常遺憾，只能在此忍痛宣布，即日起中止快取寶通路及服務，謹在此向所有愛護快取寶的會員、消費者、廠商及工作夥伴說聲抱歉，讓大家失望了，造成不便，還請各方見諒！

快取寶逢此劇變，工作團隊驚駭之心不亞於各界，未來將全力配合檢調偵辦行動，有關公司帳冊、各項文件、系統設備及營運資料，全數交付檢調查扣釐清，靜待司法調查。

感謝過去千餘個日子，團隊有機會為您服務。

快取寶2017/03/31

(中時)