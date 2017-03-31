營運困難！北捷108站快取寶 即日起停止服務
台北捷運公司剛剛表示，已接獲「快取寶公司」通知，即日起停止108站訂取貨服務，後續將終止契約、沒收履約保證金，廠商則需依照契約將機台撤離車站，回復並返還場地。
3月中旬，快取寶驚爆財務危機，負責人孫岳澤與妻子已遭爆已連夜出境，但經營團隊仍在臉書粉絲團PO文表示，有關孫岳澤個人財務處理方式為其個人行為，與快取寶無關，團隊也用心維護消費者權益不受影響，正常出貨。
3月23日，因快取寶負責人孫岳澤涉嫌非法吸金倒債上百億，檢調搜索6處地點，帶回帳冊、珠寶首飾等動產。同日下午，10餘名被害人到地檢署控告孫岳澤及李欣潔夫妻等6人印製假股票涉嫌偽造有價證券、詐欺罪，檢方朝非法吸金、詐欺等罪嫌偵辦。
快取寶稍後並在臉書發表中止營運聲明，全文如下：
衷心感謝您一路來的支持與鼓勵。快取寶致力帶給台灣民眾新型態的便利購物體驗，為消費者打造彈性自主的櫃取服務，也期望縮短物流最後一哩路，減少送貨員與超商員工朋友的辛勞。我們更堅持生鮮冷鏈的恆溫配送品質與食品安全，阿旺獅食品廠是台北市第一家取得冷凍食品加工執照的食品廠，並通過HACCP及ISO22000食品安全認證。
經過一年多來的努力，已初見成果，正尋思持續優化服務同時，卻突逢劇變，已造成快取寶營運上困難，團隊這段時間竭盡所有努力，希望能夠穩住公司，繼續提供各項服務。
但事與願違，公司面臨的問題已超出管理團隊能夠負擔的範圍之外，非常遺憾，只能在此忍痛宣布，即日起中止快取寶通路及服務，謹在此向所有愛護快取寶的會員、消費者、廠商及工作夥伴說聲抱歉，讓大家失望了，造成不便，還請各方見諒！
快取寶逢此劇變，工作團隊驚駭之心不亞於各界，未來將全力配合檢調偵辦行動，有關公司帳冊、各項文件、系統設備及營運資料，全數交付檢調查扣釐清，靜待司法調查。
感謝過去千餘個日子，團隊有機會為您服務。
快取寶2017/03/31
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範