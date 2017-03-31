千桌萬人宴 國民黨竹市黨團書記長林耕仁一審判無罪
前年底立委大選期間喧騰一時的新竹市千桌萬人宴，主辦的國民黨新竹市議會黨團書記長林耕仁及助理吳俊宏被控有賄選之嫌，遭檢方提起公訴，案經新竹地院審理，法官認定餐會全程無任何助選語言，無行賄對價關係，宣判兩人無罪。
法官調查，經勘驗警方及市調站現場蒐證影像，出席餐會的林耕仁及助理、時任立法院副院長洪秀柱、國民黨秘書長李四川、省主席林政則、前市長許明財等人，均未有任何助選語言，也未要求參加餐敘的人支持黨籍總統參選人朱立倫，或不分區立委。
此外，參加餐會縱然有約150人是「台灣倫新竹人」群組動員來參加的民眾，但現場仍有多達9000多名民眾，不是應支持朱立倫後援會趕來參加，其中還包含無投票權的孩童，難認有明確行賄對價關係。
法官另參考外燴業者提供菜色估價單，發現當時每桌米粉、切鴨肉、元蹄、芋頭排骨等，總值僅950元，換算每人餐費約95元，依目前社會狀況，一般人應不致因接受95元餐點招待而影響投票意願。
前年12月26日，國民黨新竹市議會黨團在東大路樹林頭夜市廣場席開1035桌，以歲末感恩為名義大肆宴請近萬民眾，由於時值總統、立委大選期間，遭指控有賄選嫌疑，市議員暨黨團書記長林耕仁和助理因此遭檢方起訴。
(中時)
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