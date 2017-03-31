兒童連假去哪玩 竹縣超多好康

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兒童、清明4天連續假日，新竹縣有多處景點都祭出免費入園等好康，民眾不妨把握優惠機會，一起親近大自然，享受假期、親子「童」遊。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年3月31日

兒童、清明4天連續假日，新竹縣有多處景點都祭出免費入園等好康，民眾不妨把握優惠機會，一起親近大自然，享受假期、親子「童」遊。

新竹縣竹東動漫園區，連假期間，只要出示健保卡等證明文件，12歲以下兒童即可免費入園；內灣國小劉興欽漫畫教育館，自4月1日起，每週末假日上午9時至下午4時，免費開放參觀，平日接受20人以上的團體預約參觀。

位在內灣的好客好品希望工場，特別增設專為小朋友設計的「內灣探索樂園」體驗區，包括模擬內灣早期開採煤礦的礦坑，有起伏的闖關設計以及5米長溜滑梯，以及創意積木區，讓小朋友流連忘返。

遊樂園優惠部分，則有小叮噹科學主題遊樂園，則推出4月壽星與未滿3歲幼童免費入園、免費品嘗米香爆爆秀、免費科學DIY教學、街頭藝人氣球哥哥泡泡秀、東南亞最大室內滑雪場、全民均享兒童價等優惠好康。

六福村主題遊樂園，也推出全民兒童價專案，並加碼贈送兒童節禮物，只要12歲以下孩童現場購票即贈「動物微型積木」乙組，數量有限送完為止。

統一渡假村馬武督渡假會議中心，則有綠野仙蹤一泊二食專案，詳情上官網http://www.uni-resort.com.tw/download/news/MAgreen.html查詢；薰衣草森林，連假期間推出尋找「最美薰衣草森林」紫享遇見禮，活動詳情上官網http://www.lavendercottage.com. tw/#!home/LightBox/homePost/36/1。1060331

(中央社)