下台總統換上囚衣 朴槿惠連髮型都不保

南韓法院核准收押前總統朴槿惠，她身穿綠色囚服，因為不得使用髮夾，讓她卸下一貫盤髮，髮型塌下。她接受調查期間，將在看守所住上20天，她很可能被判刑至少10年。

路透社報導，地方法官核准檢方對朴槿惠申請的逮捕令。蒼白的朴槿惠今天黎明前在2名女性警員隨行下，坐在黑色房車後座，前往首爾外圍的看守所。她的頭髮塌下，似因為取下維持個人一貫髮型的髮夾。

根據前獄政和檢察部門官員，65歲朴槿惠唯一與其他囚犯不同的特權可能是稍微大一點的囚室，廁所和淋浴設施在緊鄰的房間，而不是在囚室裡。

朴槿惠前總統的身份，使她很可能可分配到稍大於6.56平方公尺的單人囚室。因同一醜聞被控不當行為的其他人，如三星高層李在鎔，也同樣羈押在單人囚室。

曾訊問過2名前總統全斗煥、盧泰愚的退休檢察官金慶洙（Kim Kyung-soo，譯音）說：「我想朴槿惠會待在較好的設施，會有較其他人更大的囚室。」

前檢察官和監獄官員說，除了牢房之外，朴槿惠將接受與其他囚犯同樣的規範，從餐點和囚室監督。

一般規範包括上午6時30分起床，約晚上9時就寢。她白天可看電視，但僅有單一頻道，提供司法部准許的預錄節目。1060331

(中央社)