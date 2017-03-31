蔡英文南下視察曾文水庫 肯定水資源前瞻基礎建設計畫
南台灣水情吃緊，4月5日嘉南地區將啟動第一階段限水，總統蔡英文31日下午也親自前往曾文水庫視察水情，了解曾文水庫防淤隧道工程計畫執行及前瞻基礎建設推動現況。曾文水庫目前有效蓄水量為1億3188萬噸，水庫有效容量比僅剩2成8，水情堪慮。
曾文水庫號稱全台最大的水庫，現已使用44年，最主要供應嘉南地區用水，與石門、南化水庫等都是使用已久的水庫，但「資深」的水庫在如今天候異常的情況下，都面臨水庫積淤、蓄水量不足，導致缺水的問題。
因此，總統蔡英文提出的前瞻基礎建設計畫中，水資源基礎建設就是其中一項，31日蔡英文也親自南下曾文水庫，視察曾文水庫防淤隧道工程、聽取台灣目前水情，並慰問防淤隧道工程人員。
蔡英文表示，前瞻基礎建設計畫將以系統性思維解決缺水的問題，改善水環境並提昇台灣飲水品質。蔡英文強調，不缺水、不淹水、喝好水、親近水是水資源基礎建設最重要的目標。
水利署長賴建信進一步說明，目前曾文水庫防淤隧道工程進度已達9成，預計今年10月底可完工，將來正式營運後每年平均排砂量約104萬立方公尺，並增加曾文水庫防洪能力每秒995立方公尺，可大幅提升台南地區供水穩定。
(中時)
關鍵字：曾文水庫
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