李元簇移靈法鼓山 百餘親友雨中送行

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親屬將李元簇和夫人徐曼雲的骨灰倒入樹洞。（李其樺攝）

前副總統李元簇今（31）日上午在台北第一殯儀館舉行追思會並進行火化，下午2時移靈新北市金山區法鼓山生命園區，隨後進行李元簇夫婦骨灰植存儀式，共百餘名親友風雨中送行。

李元簇本月8日過世後，依照生前遺囑，樹葬在新北市金山法鼓山，家屬未帶鮮花、供品，進行1分鐘默禱儀式後，依順序將李元簇和夫人徐曼雲的骨灰倒入樹洞中，過程莊嚴肅穆。

(中時)