北韓威脅升高 二戰後日本首拋「和平」立場
日本自二戰以後轉趨保守的軍事立場，可能因為最近動作頻仍的北韓，而有所改變。因為平壤試射導彈的威脅提高，3枚中程導彈都降落在距離日本海不到200 海浬的地方，讓安倍政府開始感到緊張。因此打算提高日本的導彈防禦系統(BMD)，這也是自二戰以後，日本首次較為激進的軍事作法，同時也脫離了素有「和平憲法」、「非戰憲法」之稱的戰後日本憲法，所採取的保守立場，顯見安倍政府對平壤的導彈威脅感到焦慮，並嚴肅以對。
根據《CNN》報導，日本可能打破自二戰以來採取的和平立場，針對打擊外侮，安倍政府可能提出進一步的導彈防禦計畫。日本自民黨安全保障調查會長今津寬（Hiroshi Imazu）和前防衛大臣小野寺五典(Itsunori Onodera)，向安倍政府提出了一項飛彈防禦計畫。今津寬和小野寺五典表示，為了應對北韓近期發動多次導彈試射的軍事威脅，將提高日本的導彈防禦能力，和發展「對抗敵軍基地的能力」，勢必遠離戰後憲法的和平立場。
今津寬在記者會中表示，目前日本政府的防禦系統可能尚未具備發動攻擊的能力。如果同時發射多枚飛彈的話，我們的導彈防禦系統(BMD)還有很多侷限，預估自我防禦範圍，可以炸毀敵軍基地，並且中止對方發動第二、三波飛彈攻勢，但是還沒有辦法以先發制人的方式，搶先發動攻勢。
北韓最近幾個月以來已經發動多次飛彈試射，其中4枚中程彈道飛彈，有3枚都降落在距離日本海不到200 海浬的地方，讓安倍政府更加嚴肅面對北韓的軍事威脅，進而提出新計畫，將軍事立場帶到新的階段。
(中時電子報)
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