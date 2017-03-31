疑聯結車掛勾斷裂 巨型工地護板掉滿地

我要評比

工地護板散落。（徐養齡翻攝）

駕駛趕緊聯繫求助。（徐養齡翻攝）

新竹市陳姓職業聯結車司機，31日載工地護板前往北部時，綑綁工地護板掛勾疑似突然斷裂，左轉時大量護板散落到地面，警方獲報前往處理，幸好沒傷及用路人。

警方指出，陳姓駕駛未酒駕，下午3時許行經公道五路、慈雲路口時，工地護板疑似因掛鉤鬆脫斷裂，部分當場掉落一地，引起後方車輛一陣驚慌，陳趕緊停車處理，警方到場維持秩序，化解一場虛驚。

(中時)