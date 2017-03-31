郵寄新選擇！中華郵政與日本郵政合辦「國際e小包」
中華郵政自4月1日起，與日本郵政合作開辦「國際e小包」(ePacket)業務，民眾可透過中華郵政或日本郵政官網，追蹤寄往日本航空平常小包郵寄狀態，提供交寄國際輕小型物品更多元選擇。
中華郵政表示，「國際e小包」可於網路追蹤郵件狀態，且資費較國際包裹、國際快捷低廉，近來已成為各國郵政服務新趨勢。
因台灣與日本貿易、旅遊及電商往來密切，為便利民眾用郵，率先選擇與日本郵政合作開辦「國際e小包」，收寄2公斤以下輕小型物品。
價格方面，不逾100公克，為100元，每續重100公克，加收20元，限重2公斤。
中華郵政提醒，「國際e小包」雖可於網路追蹤郵寄狀態，惟郵件種類仍屬平常函件，僅按址投遞且不提供書面查詢及補償，請民眾依需求選擇適合方式交寄。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。