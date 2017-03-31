郵寄新選擇！中華郵政與日本郵政合辦「國際e小包」

我要評比

中華郵政自4月1日起，與日本郵政合作開辦「國際e小包」(ePacket)業務，民眾可透過中華郵政或日本郵政官網，追蹤寄往日本航空平常小包郵寄狀態，提供交寄國際輕小型物品更多元選擇。

中華郵政表示，「國際e小包」可於網路追蹤郵件狀態，且資費較國際包裹、國際快捷低廉，近來已成為各國郵政服務新趨勢。

因台灣與日本貿易、旅遊及電商往來密切，為便利民眾用郵，率先選擇與日本郵政合作開辦「國際e小包」，收寄2公斤以下輕小型物品。

價格方面，不逾100公克，為100元，每續重100公克，加收20元，限重2公斤。

中華郵政提醒，「國際e小包」雖可於網路追蹤郵寄狀態，惟郵件種類仍屬平常函件，僅按址投遞且不提供書面查詢及補償，請民眾依需求選擇適合方式交寄。

(工商)