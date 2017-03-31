林育卉罵退休軍公教 王鴻薇批按讚綠委該道歉
行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉30日晚間在臉書以「趕你羚羊啦」、「趁清明不會早點去死」辱罵退休軍公教警消，遭徐國勇暫停職務。但林育卉貼文竟然有多名民進黨人士按讚，台北市議員王鴻薇在臉書發文說，「去喊讚的兩位大立委邱議瑩和吳思瑤，要不要對退休軍公教道歉呢？」
王鴻薇表示，「罵趁清明去死的徐國勇辦公室主任已經因為言行不當而離職，那麼在她臉書還跑去喊讚的兩位大立委邱議瑩和吳思瑤，要不要對退休軍公教道歉呢？還是又是小編的誤讚呢？」
為抗議年金改革，退休警消聯盟集結大批軍公教人士，29日發起7地遊行活動，過程中還與警方發生激烈衝突，林育卉在臉書上批抗議者不公義，還說「老娘忍很久了」。行政院晚間指出，「大家好，依發言人指示發布以下內容：（林育卉）發言不當，理應負責！不當情緒言語不足取！辦公室主任即日起，暫停職務！」
(中時)
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