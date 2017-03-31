曠世經典名畫登台開箱！梵谷的色彩 米勒的夢想 雷諾瓦的溫暖

首次登台展出的梵谷《午睡》於開箱記者會上震撼登場。(時藝多媒體提供)

國立故宮博物院將於4月8日起至7月24日於圖書文獻大樓一樓特展區推出「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」，展出69件不朽經典名作，總保值超過4億歐元（約150億台幣）。今（31）日的開箱儀式中，三件曠世名作：米勒《拾穗》、雷諾瓦《彈鋼琴的少女》與梵谷《午睡》於展前搶先亮相。

故宮院長林正儀表示，故宮致力於將國際大展引入臺灣，此次商借69件精選十九世紀歐洲各畫派代表性作品，民眾可縱覽浪漫主義、新古典主義、印象派、寫實主義與象徵主義之繪畫風格，機會實屬難得，期待民眾一起來邂逅左岸浪漫，欣賞西洋經典名畫。開箱儀式由本展顧問鄭治桂教授親自解說，米勒最廣為人知的畫作《拾穗》為本展亮點之一，這幅作品是米勒的成名之作。在收割的季節裡，遠處堆起高高的麥草堆，近處三位農婦彎腰撿拾麥穗，她們的身影在地平線下顯得卑微而謙遜，藉著三個農婦不同顏色的服裝及年齡來象徵法國勞動階層的群體形象，米勒將農村生活表現得淋漓盡致。於網路討論度最高的雷諾瓦《彈鋼琴少女》亦在開箱記者會上與大家提前見面，擅長繪畫女性人物肖像的印象派畫家雷諾瓦，用溫暖的筆觸與流暢的線條描繪出和諧的情境，豐富色調的畫面，讓觀眾彷彿能聽見琴音從畫中傳出。畫中兩位少女一位彈著鋼琴、一位讀著樂譜，背景裡的布簾、少女柔軟的細髮以及裙襬，流暢地譜出一段美麗的旋律，而鋼琴架上的花瓶，對應著少女正處於燦爛綻放的青春年代。

奧塞美術館鎮館之寶：米勒《拾穗》登台開箱。(時藝多媒體提供)

雷諾瓦《彈鋼琴的少女》睽違20年後再度來台，風華再現。(時藝多媒體提供)

首次登台展出的梵谷《午睡》，是梵谷向米勒致敬的作品，《午睡》描繪農人在工作中休憩的情景，一對男女依偎在麥草堆的陰影處，鐮刀就擱置在一旁，男子脫下鞋子、伸直雙腳坦然入眠，農婦則依偎在他身旁。梵谷的《午睡》描繪出在嚴酷的生活與疲憊的工作中讓人喘息的一絲寧靜空間，自然真情地流露在粗獷的田園上。

故宮表示：此次奧塞美術館十九世紀精華畫作在故宮展出，台灣的觀眾不必遠渡重洋到法國巴黎，就能看得到西洋藝術經典鉅作，機會難得，不容錯過。除了梵谷、米勒、雷諾瓦的作品之外，本次展覽還包括莫內、塞尚、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等殿堂級藝術大師畫作。

由左而右為展場顧問鄭治桂老師、中華民國畫廊協會鍾經新理事長、中國信託金融控股公司邱雅玲財務長、閣林文創股份有限公司楊培中總經理、中國時報張景為副社長、國立故宮博物院林正儀院長、奧塞美術館Jean Naudin國際策展經理、長榮航空股份有限公司柯金成發言人、奧塞美術館Jerome Legrand策展人員、國立故宮博物院李月娥主任秘書、典藏藝術家庭簡秀枝社長、國立故宮博物院李靜慧副院長出席共襄盛舉。(時藝多媒體提供)

國立故宮博物院林正儀院長表示：此次展品皆為十九世紀經典畫作，呼籲民眾踴躍觀展。(時藝多媒體提供)

本次展覽不僅獲得中國信託的大力支持，成為主要贊助，提供卡友折扣優惠；同時各大企業亦積極參與：力晶文化基金會特別著力於國中小學生的美學教育，規劃以奧塞為主題的系列課程至偏鄉教學，並舉辦公益教育觀展活動；展覽所需的國外支援人力、往返機票及展品運輸則獲得長榮航空贊助；台北六福萬怡酒店也共襄盛舉贊助此次佈、撤展人員住宿，在四至六月展期間於酒店大廳展示奧塞相關裝置藝術。中國信託金融控股公司邱雅玲財務長出席記者會時特別強調很榮幸參與此次盛會，中信也會繼續致力於拓展台灣民眾的文化視野與國際級藝術體驗。

「印象．左岸–奧塞美術館30週年大展」預售票280元(原價：350元)販售至4月7日止，優惠最後搶購倒數中，更多即時展覽資訊請至Facebook粉絲團「奧塞美術館30週年大展-印象•左岸」查詢。

(中時電子報)