創藝童樂會 桃市長與ㄚ桃、園哥陪伴歡度兒童節
兒童節即將到來，桃園市長鄭文燦昨日參加大業國小「創藝童樂會，魔法大Yeah Magic go」兒童節活動，變身為魔法師，帶著「丫桃、園哥」一同與學生提前歡度兒童節，他表示，桃園市非常重視閱讀教育，每年都投入2000多萬經費推動各項閱讀計畫，添購30萬7291冊新書，讓各國中小圖書館藏書資源更為豐富。
鄭文燦表示，今年結合教育部補助款投入約4916萬經費，讓各國中小圖書館藏書資源更為豐富，現場也頒贈了2700冊新書給大業國小，ㄚ桃、園哥也一起祝福小朋友「兒童節快樂」。
市長也與學生一起探索立體書的奧秘，當看見毛毛蟲羽化成美麗的蝴蝶時，鼓勵學生努力充實自己，有一天也能蛻變出全新的自己，並且與大家共同完成彩繪未來的美麗圖象，也象徵兒童節共同願景在彼此的心中建構。
而其他學校也辦理了充滿特色的兒童節活動，例如，大有國小舉辦「幸福同樂會、幸福有禮、選拔大有之星」等系列活動，鼓勵學生擁有好的品格，樹立學生良好的楷模典範；自立國小積極辦理「玩具好好玩，分享更有趣」活動，老師指導學生保有分享、感恩、惜福的心。
(中時)
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