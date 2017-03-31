澎湖廟宇武轎 跨海和高雄威德宮交流

為推廣澎湖武轎、涼傘文化技藝，澎湖廟宇武轎涼傘文化推廣協會31日啟程遠赴高雄參加威德宮平安遶境大典，共有14頂武轎共襄盛舉。縣長陳光復專程前往馬公港為隊伍打氣送行，除了祝福活動順利成功，並期盼藉由宗教交流，將澎湖武轎的知名度擴展到全國，推廣在地民俗特色。

陳光復表示，武轎、涼傘不僅傳承宗教傳統文化，也是地方重要的文化資源，本次活動有14頂武轎搭乘台華輪前往高雄威德宮進行武轎文化之交流，這是澎湖武轎頭一次這麼大規模的跨海、跨縣市演出，是打響澎湖武轎品牌的最佳機會，相信武轎的精彩，一定能讓台灣鄉親驚艷。

陳光復強調，本次動員上千名武轎會成員前往高雄，成功辦理本次活動實屬不易，他感謝武轎協會成員辛苦奔走，並祝福大家順遂平安，帶著宗教文化交流的情誼啟程前往高雄，並且懷著滿滿的友誼及感動回澎。

本次參加遶境廟宇武轎有風櫃溫王殿、尖山顯濟殿、案山北極殿、興仁懋靈殿、湖東聖帝廟、潭邊東明宮、重光威靈殿、西衛宸威殿、南甲海靈殿、林投鳳凰殿、吉貝武將會、菓葉聖帝廟、山水上帝廟、烏崁靖海宮。

(中時)