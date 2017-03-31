台灣虎航新航線台中-澳門開通 蔡其昌體驗搭乘

立院副院長蔡其昌首度體驗便捷航空，搭乘台灣虎航班機，自台中飛往澳門。（王文吉攝）

台灣虎航台中直飛澳門航線本周開通。（王文吉攝）

台灣虎航本周舉行台中-澳門首航儀式，立院副院長蔡其昌首度體驗搭乘便捷航空，今日搭乘台灣虎航飛往澳門，他表示，中部地區有產業基礎，廣大消費人口極具潛力，未來會持續爭取新航線，讓台中機場運載量成長。

蔡其昌下午搭乘台灣虎航班機自台中飛往澳門，他指出，過去一直努力促成台中機場新航班及航點，感謝台灣虎航加入台中飛澳門航線，台中地區具備潛力，包括有產業基礎，廣大消費人口，今年除升格為國際機場外，更投入大筆經費，將積極整建航廈，跑道及提升設備，讓整體運載量上升。

對於首次搭乘便捷航空有何感覺?蔡其昌說，自己搭飛機大多是在睡覺及休息，今天的新體驗沒有太多的不同，但是喜歡看電影的他，直呼飛機上沒有電影是不一樣之處，整體的感覺還不錯，也跟朋友聊天打發時間。

蔡其昌也指出，台中市府推出中進中出及政府的新南向政策，越南，泰國，馬來西亞都是未來努力的目標，讓國外遊客看到的不只是台北的美，中部地區有高美溼地，日月潭等優美景點，具備十足的觀光潛力。

台灣虎航董事長張鴻鐘表示，投入台中飛澳門航線，讓旅客有更多的選擇，台灣與澳門旅客互動頻率高，對這條航線十分有信心。

(中時)