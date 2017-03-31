蝶戀花未依法給付職災補償 北市勞動局開罰100萬

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蝶戀花旅行社一日賞櫻團今年2月在國道發生翻車意外，造成33死，台北市勞動局剛剛表示，康姓駕駛在執勤中罹難，屬於職業災害事件，蝶戀花旅行社身為僱主，應負擔死亡補償及喪葬費用，合計45個月工資達243萬元。經勞動局要求給付相關費用，旅行社卻置之不理，因此今開罰100萬元。

勞動局表示，勞動部職業安全衛生署依據3月9日北市勞檢處所做的初步檢查報告書，確認這起車禍事故屬於職業災害，蝶戀花旅行社應該支付駕駛的死亡補償與喪葬費用；勞檢處3月20日前往勞動檢查，確認業者仍未按規定給付，因此，再次發函要求3月24日以前提供給付證明。

不過，蝶戀花旅行社仍逾期為依法給付職業災害補償，北市勞動局認為，業者應該給付243萬元，法律義務責任重大，但業者卻不處理、回覆政府機關，顯然沒有改善及遵守法律的心態，違法嚴重，因此決定開罰100萬元。

(中時)