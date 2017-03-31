警用大數據 科技新領航有效打擊各種新興犯
中央警察大學與中華民國刑事偵防協會舉辦「大數據思維與警務合作論壇」，邀請國內產官學各界大數據學者專家，透過發表論文與焦點座談，藉此創造產官學研合作平台，啟發警察在此大數據科技的思維與運用，並推動新型警察學術研究趨向，掌握跨境警務合作新趨勢，有效預防與打擊各種新興犯。
內政部次長邱昌嶽親自主持論壇，他說，「亞洲‧矽谷」推動方案，明確指出物聯網（IoT）潛在的經濟影響層面十分廣泛，台灣在大數據的分析與應用是努力的方向，在產官學重視後，激發更多業者投入大數據應用服務發展。
所謂的大數據（big data），是指全面累積並儲存各類資料的作法，透過資料探勘（data mining）技術，從中擷取有用資訊的一種科學與工程。
警察大學校長刁建生表示，因應新科技時代的來臨，世界各國已全面運用大數據做為治理與解決問題之道，尤其因應日新月益的犯罪手法，警察機關對於大數據資料分析的理論與實務整合亦須與時俱進，日前總統及部長指示現在人民最關心的問題就是「反毒」與「反詐騙」。
(中時)
關鍵字：警用大數據
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