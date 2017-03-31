想和空姐合照趁現在！連假到北車 抽新加坡來回機票
兒童節、清明節4天連假將登場，就算沒安排出國旅行，在台北也能體驗南洋熱情！根據旅遊平台統計，新加坡是今年國人清明連假10大熱門旅遊國家之一，而今(31)日於台北車站舉辦的新加坡旅遊特展「A Great Way to Fly 旅行嘉年華」也正式登場，帶來最吸睛且繽紛的星國文化。
新加坡航空慶祝在台服務50周年，日前宣布祭出台北-新加坡萬元有找、蜜月勝地馬爾地夫等熱門航點優惠票價外，「A Great Way to Fly 旅行嘉年華」也於即日起至4月3日在台北車站大廳舉辦，今日開幕活動安排熱情康康舞炒熱氣氛，並邀請公司最佳形象代表的新航空姐登場。
在活動期間，新航空姐將在現場擔任最佳模特兒和民眾合影，滿足民眾想和空姐合影的心；且凡與新航空姐合照或在任一展示區拍照打卡上傳，即可參加新航台北-新加坡經濟艙來回機票一張抽獎。
同時，新加坡旅遊局也特別邀請著名私人娘惹博物館「The Intan」來台展出，展示各式有著繽紛色彩的娘惹服飾與手工藝品，讓台灣旅客有機會深入了解獨特風格的娘惹文物與文化。另活動也提供「兒童版」新航空姐制服，開放小朋友報名體驗，感受當空姐的不同樂趣。
(中時電子報)
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