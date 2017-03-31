英啟動脫歐 歐盟將為談判失敗做好準備

我要評比

根據歐洲聯盟（EU）今天曝光的談判計畫草案，歐盟將盡一切所能與英國達成「具建設性」的脫歐協議，但也將為無法達成協議做好準備。

法新社取得的這份方針指出，歐盟「將努力達成此結果，但也將為談判失敗做好準備」。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）今天公布這項計畫，其中反對英國首相梅伊（Theresa May）有關脫歐和未來雙方關係兩項談判同步進行的要求。

計畫中主張「分階段進行」，以英國有秩序脫歐為先；並說，歐盟各國領袖將決定，「何時已獲致足夠進展，可使談判進入下個階段。（譯者：中央社蔡佳伶）1060331

(中央社)