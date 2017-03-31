小黃司機酒駕 撞死花蓮體中學生
花蓮體育高中黃姓男學生，昨天上午騎機車上學時，遭酒駕的蘇姓計程車司機撞上，機車被撞得支離破碎，黃姓學生送醫不治。
蘇姓司機的酒測值0.49毫克，被依公共危險、業務過失致死罪嫌送辦。
校方指出，18歲的黃姓學生是輕艇隊選手，家境清寒，靠校方申請獎助學金負擔學費。昨天是學校段考，沒想到黃姓學生在上學途中遭遇橫禍，消息傳回學校，師生都非常難過。
警方調查，30日上午7時多，黃姓學生騎機車上學，從花蓮市仁本橋往國福大橋方向的防汛道路行駛，遭蘇男駕駛的計程車逆向高速撞上，黃姓學生被拖行數十公尺才停下，地面留下長長刮痕，計程車衝到旁邊田裡才停下。
警消抵達現場時，發現黃姓學生已無生命跡象，送醫搶救仍回天乏術。
花蓮警分局表示，已增加酒後駕車違規的執法強度，今年1至3月已取締將近200件，但還是有少部分駕駛人心存僥倖，尤其計程車酒後駕車，更是交通安全的一大隱憂。1060331
(中央社)
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