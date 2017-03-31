血淋淋教訓 酒駕安全講習參訪創世

酒駕要不得，公路總局今天表示，為防制酒駕，台北監理所開設的酒駕再犯專班特別安排駕駛到創世基金會實地教育，見證傷殘當事人案例。

酒駕害人害己，為防制酒駕，交通部公路總局修正道路交通安全講習辦法規定，違反道路交通管理處罰條例第35條規定的民眾得接受道路安全講習。

公路總局台北監理所開設的酒駕再犯專班也首度開課，12小時的課程包括酒駕生命教育、法律責任及酒精對人體健康影響等，其中最特別的課程是安排學員至創世基金會實地教育，親眼見證因酒駕導致傷殘的案例。

公路總局說，首次課程已經於30、31日在板橋監理站開課，通知的61名酒駕違規者中，僅23人到課，報到率約3成4，未來也會持續安排到創世基金會或是其他護理之家參訪，公路總局也提醒，如果一直不願到課，將吊扣駕照半年。1060331

(中央社)