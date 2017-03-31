立院三讀 招募加入犯罪組織最高罰千萬
立法院會今天三讀修正通過組織犯罪防制條例部分條文，明確化組織犯罪定義，並新增招募他人參加犯罪組織最重處5年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。
三讀條文規定，明確化「組織犯罪」定義，指3人以上，以實施強暴、脅迫、恐嚇為手段或最重本刑超過5年有期徒刑之刑之罪，所組成具持續性及牟利性的有結構性組織。
條文規定，「結構性組織」定義，指非為立即實施犯罪而隨意組成，不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員持續參與或分工明確為必要。
增加「招募罪」入法，條文規定，招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織者，加重其刑1/2。
條文規定，以強暴、脅迫或其他非法方法，使他人加入犯罪組織或妨害成員脫離者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金。1060331
(中央社)
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