美國飛行學校難經營 兼營賣油維持生存

美國飛行學校普遍經營困難，必須發展副業營運，不少飛行學校兼營加油等地勤服務，賺取微薄費用。

美國加州一所飛行學校停課，波及數十名台灣學生。業界人士說，飛行學校兼賣汽油，因他們賣油的價格比機場實惠，像是洛杉磯郡的艾爾蒙地（El Monte）機場附近，原本有4所飛行學校，如今只剩2家硬撐，靠的就是副業存活。

旅居美國的李立揚是美國華人飛行協會（CAPAOA）會員，他在2008年承購，編號5849（58指民國58年，49指第49架）的介壽號教練機，是唯一被美國聯邦航空管理局（FAA）登記碩果僅存且仍可飛行的國造款。

李立揚說，在美國經營飛行學校實在是太困難了，多是賠本生意。

獲悉加州飛行學校Mazzei Flying Service停課的消息，李立揚說，這所飛行學校算是滿有規模的，教課使用的飛機狀態都不錯，但是有規模不代表營運佳，反而不如那些克勤克儉、小本經營的飛行學校。

他說，開辦飛行學校是個很辛苦的行業，雖然收了學費，但是學生駕駛授課機種很傷飛機，於是高額保險加上每年或100小時的保養，飛機就要拆開全面檢修，這些都是成本，而且還要付教練的錢，哪裡有賺？

李立揚表示，FAA幾乎每天來盯，要求飛機的狀況、訓練等都要達到最安全標準，真的是非常嚴格，偏偏美國飛行學校之間競爭激烈接近惡性，大家都壓低學費，真的很難生存。

既然生存不易，山不轉、路轉，美國多數飛行學校發展副業營運。他指出，很多是靠FBO（Fixed Base Operator）模式苦撐，也就是提供降落的飛機加油等地勤服務，賺取微薄費用。

他表示，最近也有很多大陸人來美國買飛行學校，招收大陸學生來美國學飛行，因為中國大陸很缺飛行員，不過就算是這樣的經營，他們也是都不賺錢，甚至有人寧可把學校關了也不肯做賠錢生意，這一行很辛苦。1060331

(中央社)