大甲媽遶境北返 檢察長幫忙扛轎
大甲鎮瀾宮媽祖今天繼續遶境行程，鑾轎沿台一線北上，沿路有民眾擺出香案相迎，行經地檢署時檢察長也相迎幫忙扛轎。
大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜的遶境活動，大甲媽祖鑾轎昨天駐駕北斗奠安宮，今天馬不停蹄沿台一線北上，中午抵達員林市，除了遶境路線兩旁的商家以及民眾擺出香案，向媽祖祈求國泰民安之外，也有民眾攜家帶眷在台一線道路等候。
當大甲媽鑾轎經過彰化地檢署時，彰化地檢署檢察長黃玉垣也被熱情的民眾推向神轎，扛了一小段的鑾轎，將媽祖送到地檢署旁的法院街。
為了維護香客的安全以及維持遶境活動的秩序，彰化縣警察局也出動了空拍機以及即時影音傳輸系統，除了有員警在媽祖鑾轎旁警戒，確保鑾轎依原定計劃方向行進，空中也有空拍機隨時把空拍影像傳回，如發生狀況，警方的勤務指揮中心可以在第一時間接到通知，因應意外情形。
大甲媽今天下午進入彰化市區，一路跟隨大甲媽的信眾早已先進入彰化市區，彰化縣政府也特別開放縣府一樓的中庭，讓信眾可以休息，也有商家以及社福團體現場準備熱食，而大甲媽祖鑾轎預計晚上駐駕彰化市天后宮，短暫休息後再北上繼續遶境行程。1060331
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。