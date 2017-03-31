大甲媽遶境北返 檢察長幫忙扛轎

大甲鎮瀾宮媽祖今天繼續遶境行程，鑾轎沿台一線北上，沿路有民眾擺出香案相迎，行經地檢署時檢察長也相迎幫忙扛轎。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜的遶境活動，大甲媽祖鑾轎昨天駐駕北斗奠安宮，今天馬不停蹄沿台一線北上，中午抵達員林市，除了遶境路線兩旁的商家以及民眾擺出香案，向媽祖祈求國泰民安之外，也有民眾攜家帶眷在台一線道路等候。

當大甲媽鑾轎經過彰化地檢署時，彰化地檢署檢察長黃玉垣也被熱情的民眾推向神轎，扛了一小段的鑾轎，將媽祖送到地檢署旁的法院街。

為了維護香客的安全以及維持遶境活動的秩序，彰化縣警察局也出動了空拍機以及即時影音傳輸系統，除了有員警在媽祖鑾轎旁警戒，確保鑾轎依原定計劃方向行進，空中也有空拍機隨時把空拍影像傳回，如發生狀況，警方的勤務指揮中心可以在第一時間接到通知，因應意外情形。

大甲媽今天下午進入彰化市區，一路跟隨大甲媽的信眾早已先進入彰化市區，彰化縣政府也特別開放縣府一樓的中庭，讓信眾可以休息，也有商家以及社福團體現場準備熱食，而大甲媽祖鑾轎預計晚上駐駕彰化市天后宮，短暫休息後再北上繼續遶境行程。1060331

(中央社)