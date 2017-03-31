快取寶停止服務 北捷終止契約沒收履保金

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快取寶有限公司負責台北捷運108站點定取服務，由於將停止服務，北捷今天表示，後續將終止契約並沒收履約保證金確保權益，廠商必須依契約將機台撤離車站，回復並返還場地。

北捷已於各車站機台上張貼公告，並要求廠商必須維護已訂貨者權益，消費者如有訂取貨相關疑問，可逕洽該公司；北捷表示，快取寶有限公司租賃捷運車站服務從去年9月起至108年9月，設置車站共108個點位。1060331

(中央社)