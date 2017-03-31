台遭美列入貿易逆差對象 府：持續注意
美國貿易保護主義開出第一槍，台灣遭列入導致美貿易逆差的國家。總統府今天表示，台灣與美國貿易逆差近5年平均每年約54億美元，正由行政院相關部會進行了解相關實際情形。
美國總統川普將頒布行政命令，下令幕僚查明哪些國家和哪些商品是導致美國高達近500億美元貿易逆差的元凶。商務部長羅斯透露的國家名單，台灣也在其中。
總統府發言人林鶴明受訪表示，注意到了媒體有這樣的報導，台灣與美國貿易逆差近5年平均每年約54億美元，為何有這樣的報導，正由行政院相關部會進行了解相關實際情形，而就報導所言，美方也在盤整相關資訊，政府會持續保持注意。1060331
(中央社)
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