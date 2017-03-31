父子口角推倒瓦斯鋼瓶氣爆 2人灼傷送醫

八德區30日晚間發生瓦斯氣爆，造成一對父子灼傷送醫。（甘嘉雯翻攝）

八德區30日晚間發生瓦斯氣爆，造成一對父子灼傷送醫。（甘嘉雯翻攝）

桃園八德永福街30日晚間發生瓦斯氣爆，離婚失業的高姓男子，酒後因為工作和小孩管教的問題，和89歲的老父親起了爭執，沒想到他一氣之下，竟然打開瓦斯並且推倒鋼瓶，一瞬間產生火花引發氣爆，父子2人全身二度灼傷送醫，高男全身9％二度灼傷，老父臉部及雙手，全身21％二度灼傷，送醫治療。

消防局獲報，永福街民宅1樓發生火警，消防局第一大隊大湳分隊接獲報案後，立刻出動15輛消防、救護車，30名消防人員前往救援。

警方調查，這場火災氣爆為家庭糾紛而引發，高姓男子（48歲）離婚有酗酒習性，因不滿89歲父親指責他工作及管教小孩問題發生口角，高男酒後在1樓廚房將瓦斯打開後，把瓦斯鋼瓶推倒引起火花導致氣爆，導致高父臉面、雙手燒傷，全身21％二度灼傷送醫，而高男的臉面、胸部、上臂及右小腿燒傷，全身9％二度灼傷。

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(中時)