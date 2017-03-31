盧曉晴山葉賽上升至T5 但落後差距擴大
總獎金1億日圓的女子日巡山葉高球賽，31日第2輪成績普遍不理想，首輪並列第8的盧曉晴雖只揮出72桿，比前一天多打1桿，但排名卻上升，總桿143桿(-1)升至並列第5。
韓國女將安宣柱，全場狂抓1鷹7鳥，只吞1個柏忌，飆出64桿，比這輪次佳成績69桿，少了5桿之多，以137桿(-7)躍居排頭，領先排名第2的日本選手渡邊彩香3桿。
今年29歲的安宣柱，本季在開幕戰大金蘭花高球賽奪冠，自2010年起保持連續8個球季有冠軍紀錄，日巡生涯累計贏得23勝，單季最多2014年奪得5冠，累計獎金超過82億日圓。
首輪只打出76桿的姚宣榆，次輪成為當天21位選手揮出紅字成績其中1人，交出70桿，以146桿上升至並列第15。
另兩位台灣女將蔡佩穎爆年78桿，劉依貞揮出76桿，分別152桿及151桿，並列第50及第62。
首輪領先的前球后韓將申智愛，爆出78桿，以146桿大幅退居並列第15。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。