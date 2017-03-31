盧曉晴山葉賽上升至T5 但落後差距擴大

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盧曉晴前兩輪並列第5，落後領先者安宣柱6桿。(美聯社資料照)

總獎金1億日圓的女子日巡山葉高球賽，31日第2輪成績普遍不理想，首輪並列第8的盧曉晴雖只揮出72桿，比前一天多打1桿，但排名卻上升，總桿143桿(-1)升至並列第5。

韓國女將安宣柱，全場狂抓1鷹7鳥，只吞1個柏忌，飆出64桿，比這輪次佳成績69桿，少了5桿之多，以137桿(-7)躍居排頭，領先排名第2的日本選手渡邊彩香3桿。

今年29歲的安宣柱，本季在開幕戰大金蘭花高球賽奪冠，自2010年起保持連續8個球季有冠軍紀錄，日巡生涯累計贏得23勝，單季最多2014年奪得5冠，累計獎金超過82億日圓。

首輪只打出76桿的姚宣榆，次輪成為當天21位選手揮出紅字成績其中1人，交出70桿，以146桿上升至並列第15。

另兩位台灣女將蔡佩穎爆年78桿，劉依貞揮出76桿，分別152桿及151桿，並列第50及第62。

首輪領先的前球后韓將申智愛，爆出78桿，以146桿大幅退居並列第15。

(中時電子報)