澎湖縣106年兒童節模範兒童表揚大會 縣長陳光復親臨祝賀

澎湖縣政府31日上午於特殊教育資源中心綜合館，舉行慶祝106年兒童節模範兒童表揚大會，頒獎表揚總統教育獎入圍3名、各校模範兒童41名、特殊優良事蹟模範兒童50名。縣長陳光復親臨祝賀頒獎，一同分享獲獎喜悅，希望模範兒童具備樂觀與勇於助人態度，能如同小太陽般，發揮影響力，幫助更多需要幫助的人。

澎湖縣106年兒童節模範兒童表揚大會31日上午9時舉行，主辦單位精心策劃表演節目，有中正國小合唱、舞蹈、東衛國小直笛隊演奏，以及中正國小東衛國小大合唱，學生們賣力精彩的演出，贏得全場掌聲不斷，為大會增添不少熱鬧氣氛。包括議員呂黃春金、蘇陳綉色、教育處長葉子超、馬公市長葉竹林，以及多所學校校長及學生家長，都出席參加這場專為兒童們舉辦的年度盛事。

陳光復致詞時恭喜所有獲獎的模範兒童，他表示，在場模範生都是由同學透過民主程序脫穎而出，象徵民主精神已根植於國小學童心中，感謝學校師長辛勞教導及家長的支持，培養出表現優異的模範兒童。

陳光復表示，兒童是國家未來的主人翁，而模範兒童正如同是小太陽一般，散發出光芒引導其他同學走向光明，期勉持續懷抱著開朗個性、樂觀進取的精神與勇於助人態度，散播愛與樂觀精神，照亮他人，幫助更多需要幫助的同學。

會中，陳縣長一一頒發模範兒童獎狀，獲獎兒童帶著燦爛的笑容，雀躍興奮的心情上台受獎，接受貴賓們的頒獎表揚，家長、校長及老師們則在台下拍照、攝影，記錄孩子美好的時刻。

今年得獎名單如下：一、入圍總統教育獎：馬公國中陳彥文、鎮海國中張筱玲、東衛國小呂詠倢。

二、各校模範兒童41位：中正國小康芯語、邵子辰、馬公國小鄭書凡、趙子萱、中興國小林佑宥、王苡晴、文澳國小吳奕翰、廖奕涵、文光國小藍立芯、中山國小鄭怡婕、石泉國小許峻浩、東衛國小呂昱緯、興仁國小洪胤慈、五德國小石俞靚、山水國小陳育仁、嵵裡國小許瑞庭、風櫃國小顏芯菱、虎井國小翁俊英、湖西國小許雅婷、西溪國小尤鈺鳳、龍門國小歐佳華、隘門國小郭凱宜、沙港國小歐廷聿、成功國小黃龍宜、中屯國小鄭婕妤、講美國小呂維倫、赤崁國小謝穎諄、後寮國小鄭詠蓉、鳥嶼國小陳柏逸、吉貝國小謝中瑋、合橫國小張丞芸、竹灣國小許佳昕、大池國小陳姿羽、池東國小呂巧瑜、內垵國小洪宇和、外垵國小尤芊惠、望安國小鄭文明、將軍國小許智傑、花嶼國小陳芳如、七美國小陳昱蓉、雙湖國小呂容誼。

三、特殊優良事蹟模範兒童50位：中正國小陳立璦、呂柏勳、陳佩君、黃之奇、馬公國小徐苡禎、呂宗祥、林靖純、蔡幸琹、中興國小高立彧、林以翎、胡美玲、陳家蓉、文澳國小歐詠誠、鄭瑋峻、莊凱程、許珉溱、文光國小鄭予晴、中山國小鄭詩璇、石泉國小陳夢月、張紫涵、東衛國小陳姿伶、興仁國小張明宏、五德國小王岑宇、山水國小陳姵羽、嵵裡國小陳奕佑、風櫃國小蔡坤宏、虎井國小翁宜靜、湖西國小蔡品毅、西溪國小吳承恩、龍門國小翁翊泰、隘門國小夏侑庭、沙港國小黃庭軒、成功國小王昱麟、中屯國小許捷恩、講美國小洪宥鑫、赤崁國小潘欣妤、後寮國小鄭雨萱、鳥嶼國小洪雅俐、吉貝國小謝宜均、合橫國小楊慧珍、竹灣國小陳喬恩、大池國小顏逸呈、池東國小蔡宗盛、內垵國小洪妘溱、外垵國小林皓偉、望安國小陳柔均、將軍國小葉家嘉、花嶼國小劉玉勤、七美國小葉豪廷、雙湖國小楊尚諭。

(中時)