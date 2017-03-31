噶瑪蘭獎啟動 今年獎金提高為30萬元
仰山文教基金會1991年創設噶瑪蘭獎，今年邁入第11屆，今天（31日）仰山創辦人游錫堃等人宣布，從即日起受理公開推薦至6月30日止，今年獎金從20萬元提高為30萬元，盼能表彰對宜蘭有貢獻的人，成為子孫們學習的典範。
噶瑪蘭獎是2年1屆，除第6屆從缺外，得獎者包括日本象設計集團、醫師陳五福、音樂教育家張月娥、宜蘭縣環保聯盟、義大利籍秘克琳神父、作家黃春明、畫家王攀元、本土文化研究家李英茂、牧師王英世等9位得獎者與團體。
游錫堃表示，宜蘭人是懂得感恩的一群人，感恩的精神一定要傳承下來、發揚光大，子孫才會更加努力，3月31日剛好是仰山成立27周年的日子，也藉此宣布噶瑪蘭獎正式啟動，希望各界能推薦對宜蘭有貢獻的人。
噶瑪蘭獎2年頒獎一次，頒獎日訂於10月16日宜蘭紀念日前後，個人或團體不限定年齡、籍貫、國籍或設置地點，噶瑪蘭獎接受公開推薦，但不接受自行申請，推薦辦法、表格可至仰山文教基金會網站下載。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。