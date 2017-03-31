噶瑪蘭獎啟動 今年獎金提高為30萬元

噶瑪蘭獎在游錫堃（中）等人的宣布下正式啟動，今年獎金也從過去的20萬元，提高為30萬元。（李忠一攝）

仰山文教基金會1991年創設噶瑪蘭獎，今年邁入第11屆，今天（31日）仰山創辦人游錫堃等人宣布，從即日起受理公開推薦至6月30日止，今年獎金從20萬元提高為30萬元，盼能表彰對宜蘭有貢獻的人，成為子孫們學習的典範。

噶瑪蘭獎是2年1屆，除第6屆從缺外，得獎者包括日本象設計集團、醫師陳五福、音樂教育家張月娥、宜蘭縣環保聯盟、義大利籍秘克琳神父、作家黃春明、畫家王攀元、本土文化研究家李英茂、牧師王英世等9位得獎者與團體。

游錫堃表示，宜蘭人是懂得感恩的一群人，感恩的精神一定要傳承下來、發揚光大，子孫才會更加努力，3月31日剛好是仰山成立27周年的日子，也藉此宣布噶瑪蘭獎正式啟動，希望各界能推薦對宜蘭有貢獻的人。

噶瑪蘭獎2年頒獎一次，頒獎日訂於10月16日宜蘭紀念日前後，個人或團體不限定年齡、籍貫、國籍或設置地點，噶瑪蘭獎接受公開推薦，但不接受自行申請，推薦辦法、表格可至仰山文教基金會網站下載。

(中時)