鄭文燦參加武陵校慶　強調改隸仍要進行

桃園市長鄭文燦到國立武陵高中參加62周年校慶時表示，明年國立高中將改隸為市立高中，市府將提出頂尖高中計畫，落實「經費要充實、編制不打折、學校要更新、設備要改善」。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦到國立武陵高中參加62周年校慶時表示，明年國立高中將改隸為市立高中，市府將提出頂尖高中計畫，落實「經費要充實、編制不打折、學校要更新、設備要改善」。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦到國立武陵高中參加62周年校慶時表示，明年國立高中將改隸為市立高中，市府將提出頂尖高中計畫，落實「經費要充實、編制不打折、學校要更新、設備要改善」。（甘嘉雯攝）

國立武陵高中舉行62周年校慶，桃園市長鄭文燦前往參加，面對校方不希望改隸為市立高中，他說，直轄市的國立高中依法應改制為市立高中，改制後，市府會持續針對這8所市立高中職投入資源，讓改制後獲得更好的支持，並提出頂尖高中計畫，落實「經費要充實、編制不打折、學校要更新、設備要改善」。

鄭文燦表示，武陵高中已成為桃園教育的招牌，武陵的教學成就、學生表現在全國名列前茅，參加奧林匹亞數理競賽、英語各項競賽表現傑出，升學率高，校友在各領域的表現也很優秀；市府將全力支持武陵高中，持續成為桃園教育的領頭羊。

(中時)