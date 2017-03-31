歡慶兒童節 綠博4／4兒童免費入園

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2017宜蘭綠色博覽會將在4月1日開幕，由於正逢春假，宜蘭縣政府今天（31日）邀請全國小朋友到綠博一遊，4月4日兒童節當天，12歲以下兒童憑證件將享有免費入場的優惠。

宜蘭縣政府表示，在3C科技充斥的世代，電子產品使用的年齡層日趨下探，孩子們的視線停留在手機的時間增加，現代兒童們少了傳統原野綠地的精采童年體驗。

為此，綠博選擇4月4日兒童節邀請家長們，帶著孩子走出戶外，可到綠博這座純真的自然教室中，認識糧食危機、植物與昆蟲環教課程、成為綠色環保小尖兵、動手做創意小米丸子，以及小小農夫體驗等豐富趣味且適宜孩童的體驗活動。

4月4日12歲以下的兒童，可憑身分證或健保卡、戶口名簿，即可免生態綠舟入園券進入園區。

(中時)