大湖草莓季嘗果正便宜

大湖草莓季進入2期果尾聲、3期果盛產，價格也更親民。(江詩筑攝)

今年大湖草莓受到天候影響，產季延後一個月，大湖地區農會指出，目前2、3期莓果同步盛產，價格也跟著親民化，平地草莓價格落在每台斤200元以內，採果嘗果不用擔心荷包痛，適逢清明4天連假，歡迎遊客到大湖採果。

(中時)