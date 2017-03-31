南投信義青梅開始採摘 產量連兩年歉收
4月是梅子季節，南投縣信義鄉這兩天已見部分梅園開始採收；而信義鄉農會的收購作業，也將在5日正式開市，本季預定至少價購40萬公斤；梅子夢工廠廠長張勝正說，今年產量僅為正常年的3成至4成，且果粒偏小，L級以上大顆梅，價格預期將會偏高。
張勝正說，南投縣栽梅面積約1380公頃，占全台32%，其中信義鄉有800公頃，是本島重量級產區；前年底、去年初酷寒，去年青梅產量僅為往年的1成多，導致圓周26至29mm的L級大顆梅果，每公斤收購價達60元，29mm以上的LL級在外面市場甚至可賣到100多塊錢。
他說，今年產量比去年略增，但也僅為正常年的3分之1，在連續兩年歉收、去年各地食品加工廠的原有庫存因缺貨釋出清空情況下，今年梅果供貨將比去年更為困難，除廠商搶貨難免，更要提醒政府，應嚴防走私以保障梅農。
牛稠坑地區知名的柳家梅園，今年產量比正常年減損約2成，相較於一般粗作式梅園，產量與品質都穩定多了。園主柳慶祥說，正常每公頃可採收6000至8000公斤、今年大約5000公斤；由於採有機經營，除提供梅子夢工廠，多數將投入有機市場。
青梅採收，有手採與竿採兩種方式；前者摘取完整梅果，適醃製Q梅、脆梅，竿採因會損傷外皮，多用以熬製梅精；梅子夢工廠近年門市及通路需求量大增、大陸市場甚至占總銷量近3成，為滿足需求，今年青梅收購量將從去年的30萬公斤，增為40萬公斤以上。
(中時)
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